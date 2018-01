Al covo della ladra presentazione di “via Padova e dintorni”

Sabato 20 gennaio, alle ore 10:30, la Libreria Covo della Ladra presenta Via Padova e dintorni, con Tatiana Agliani, Dino Barra e Uliano Lucas e la moderazione di Matteo Speroni.



Sabato 20 gennaio, alle 10:30, riprendono le colazioni alla Libreria Covo Della Ladra. Dopo la breve pausa festiva, la nuova libreria di via Padova torna con caffè caldo e cornetti appena sfornati, per parlare del nostro quartiere. Ospiti della libreria, gli Amici del Parco Trotter che presenteranno il loro ultimo libro, Via Padova e dintorni.

Pubblicato a dicembre, il libro è una raccolta di 120 immagini grazie alle quali viene ricostruita la storia di Via Padova, da Piazzale Loreto alla Gobba, da Via Palmanova alla Martesana, con la convinzione che solo “conoscendo il passato e capendo il presente, sia possibile costruire il futuro del nostro quartiere”, come afferma lo stesso Dino Barra.

Via Padova e dintorni è il risultato di un progetto promosso dall’Associazione Amici del Parco Trotter, nato dalla volontà di ricostruire la storia, e l’identità, del quartiere proprio attraverso l’esplorazione della memoria dei suoi abitanti. Un progetto fotografico che ha dato vita ad un racconto storico e antropologico intenso e importante per la stessa città di Milano.

In occasione della presentazione del libro al Covo della Ladra, Matteo Speroni dialogherà con gli autori Tatiana Agliani, Dino Barra e Uliano Lucas.

Ingresso gratuito.

Gallery