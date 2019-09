Al Milano off fringe festival, doppio appuntamento con "le ore piccole"

Nell'open space del Milano OFF Fringe Festival, la Compagnia "Le Ore Piccole" presenterà un breve studio in forma di corto teatrale di "Annunciazione", il nuovo testo della drammaturga e attrice milanese Chiara Arrigoni.

L'evento è gratuito, all'aperto, nel pieno del fresco delle sere milanesi di settembre e segue di un giorno il ritorno in scena dello spettacolo "Audizione".

A tre anni dal debutto, "Audizione" continua a fare il giro dei teatri italiani (e non solo) per raccontare la storia di Miguel e Sara, di cosa sono disposti a fare per raggiungere un obbiettivo e cosa sono disposti a perdere.

Un’audizione per un misterioso incarico che frutterà, in una sola sera, 100.000 euro. Unico requisito: essere sieropositivi.

Il MilanoOff, alla sua terza edizione, torna ad ospitarlo nelle notti magiche di una delle più importanti capitali dello spettacolo.



AUDIZIONE // 21 settembre 2019 ore 19.45

FABBRICA DEL VAPORE - Village Off

Di Chiara Arrigoni

Regia Francesco Toto

Con Chiara Arrigoni, Andrea Ferrara e Massimo Leone



ANNUNCIAZIONE // primo studio in forma di corto teatrale

Milano Off - 22 SETTEMBRE 2019

FABBRICA DEL VAPORE - Village Off

ORE: 19:30 & 22:30

Finalista al Premio Hystrio ScritturediScena 2019

Menzione Speciale a #testinscena2019

Fondazione Claudia Lombardi per il teatro

TESTO Chiara Arrigoni

REGIA Eri Milo

CON Ottavia Ch Orticello, Chiara Arrigoni

FOTO Paolo Zunino



Si ringrazia lo staff del Milano OFF Fringe Festival, Renato Lombardo e Francesca Romana Vitale, Giulia Quercioli e Federica Scazzarriello

