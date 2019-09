Al teatro Franco Parenti in scena il valore della differenza con blume dell’associazione torinese Liberamenteunico

Mercoledì 25 settembre, alle ore 11.00, nella prestigiosa sede della Fondazione Riccardo Catella di Milano, l’associazione LiberamenteUnico presenta la tappa milanese del suo ultimo lavoro teatrale, BLUME (bocciolo in tedesco), in programma al Teatro Franco Parenti lunedì 21 e martedì 22 ottobre.

Lo spettacolo, che ha debuttato con successo a Torino nel marzo scorso, arriva ora a Milano in due date, accolto per il suo valore artistico e sociale dalla direttrice del Parenti, Andrée Ruth Shammah, che interverrà alla presentazione insieme alla vice presidente della Fondazione Catella, Alida Forte Catella.

Protagonisti di BLUME, spettacolo finale del progetto IN VERDIS, percorso artistico-sociale di teatro, danza e movimento con soggetti deboli e ai margini di una presunta normalità, sono tredici ragazzi dai 14 ai 25 anni provenienti da realtà diverse: italiani, stranieri, down, autistici, adolescenti con alle spalle storie di bullismo e depressioni. Tredici rappresentanti di una umanità in cerca di dialogo e ascolto, chiamati a rappresentare la sfida della coesistenza, della comprensione, del dialogo. Molti di loro parteciperanno alla presentazione del 25 settembre, durante la quale saranno proposti estratti della colonna sonora e contenuti multimediali.

La trama di BLUME è un insieme di gesti, movimenti, sguardi e parole che raccontano le stesse vite dei ragazzi in scena, un insieme di vissuti sublimati dalla regista e direttrice artistica di LiberamenteUnico, Barbara Altissimo, con la drammaturgia di Emanuela Currao e musiche di Didie Caria, eseguite dal vivo; un lavoro che fa dei ragazzi gli attori a tutto tondo di questo lavoro, pienamente coinvolti nel processo creativo.

“La possibilità di esibirsi sul palco del Franco Parenti rappresenta per questi ragazzi uno straordinario successo, un momento di svolta nel loro percorso di crescita fatto dentro e fuori LiberamenteUnico – spiega Barbara Altissimo - Abbiamo camminato insieme. Abbiamo cercato di capire se poteva esserci un modo di convivere e far agire insieme anime e realtà così diverse. Senza buonismo, senza retorica. Non c'era una risposta scontata. Siamo inciampati in pregiudizi, stereotipi, fastidi ma non abbiamo mai abbassato lo sguardo, abbiamo voluto guardarli in faccia, gli abbiamo dato un nome e lo abbiamo raccontato”.

Dopo la trasferta milanese, BLUME sarà di nuovo replicato a Torino il 3 dicembre all’interno del progetto Media Dance alla Lavanderia a Vapore di Collegno, centro di residenza per la danza gestito dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

