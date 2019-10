Al via la nuova edizione di scatti per bene, l’asta benefica di fotografie d’autore promossa dall’associazione Caf a sostegno dei minori vittime di maltrattamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giunta alla sedicesima edizione, “Scatti per Bene”, l’asta fotografica, promossa ed organizzata dall’ASSOCIAZIONE CAF in collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s, anche quest’anno chiama a raccolta i migliori fotografi nazionali e internazionali che donano i propri scatti a favore dell’Associazione. Il ricavato dall’evento sarà destinato al sostegno delle attività di accoglienza e cura dei minori vittime di abusi e maltrattamenti ospiti delle 5 Comunità Residenziali dell’ASSOCIAZIONE CAF, che quest’anno compie 40 ANNI. << …basta entrare in una qualsiasi delle Comunità dell’Associazione per rendersi conto che lì loro FANNO, con dedizione, presenza, competenza e amore, quotidianamente! – afferma Antonio Tazartes, Consigliere d’Amministrazione dell’Associazione CAF - Sì, FANNO, e sono in tanti, oltre ai bambini e ai ragazzi, sono educatori, psicologi, ausiliari, cuochi, manager, psichiatri, pedagogisti, tutti insieme su questo trenino, trainati da una locomotiva che si danna per trovare elettricità sufficiente per andare avanti e insieme aumentare il numero dei vagoni. E qui interveniamo noi, partecipanti oggi della sedicesima puntata di “Scatti per Bene” – prosegue Tazartes - Anno dopo anno, record dopo record, siamo arrivati sino a qui alcuni di noi con le pareti di casa e ufficio che testimoniano sia della fedeltà alla causa che della qualità delle fotografie che vengono così generosamente donate dagli artisti, altri con una scorta di preziosi regali per le prossime grandi occasioni! E però tutti convinti nel profondo che la partecipazione e il sostegno sono parti sostanziali di un percorso che ambisce a ridare una speranza di normalità e di progettualità ai meravigliosi piccoli passeggeri del nostro trenino.>> Le opere (oltre 88 lotti) battute all’asta da Filippo Lotti, Amministratore Delegato di Sotheby’s Italia, sono firmate da molti nomi noti del panorama fotografico italiano tra cui: Niccolò Aiazzi, Gabriele Basilico, Settimio Benedusi, Francesco Carrozzini, Giovanni Crovetto, Maurizio Gabbana, Maurizio Galimberti, Massimo Gatti, Marco Glaviano, Francesco Jodice, Cosmo Laera, Amaranta Medri, Nino Migliori, Mimmi Moretti, Marcello Personeni, Franco Piavoli, Enrico Sarsini, Oliviero Toscani, Johnny Viganò, Massimo Vitali, Romana Zambon. E tra gli stranieri: Anne De Carbuccia. 3 ARTISTI DI STRAORDINARIA FAMA IN ASTA: A Scatti per Bene 2019 un’altra straordinaria opera di DARIO FO, grande Maestro della drammaturgia italiana, attore, regista, scrittore, illustratore e pittore finissimo. Grazie all’Archivio Franca Rame e Dario Fo, sarà battuta in asta l’opera “Mistero Buffo” che ritrae la prima messinscena sperimentale dello spettacolo teatrale Mistero Buffo tenutasi nell’aula magna della Statale di Milano durante un’assemblea studentesca. In asta anche Il Terzo Paradiso di MICHELANGELO PISTOLETTO, esemplare unico in bianco e nero disegnato dal grande maestro biellese conosciuto in tutto il mondo. Inoltre due dissacranti opere del grandissimo ARMANDO TESTA, l’artista e pubblicitario torinese che ha plasmato il nostro immaginario collettivo attraverso figure e slogan divenuti iconici. LOTTI SPECIALI Segnaliamo il quadro di Gianfranco Fini “Hipotesis”, l’opera di Gianna Moise e Guido Alberto Rossi “Ad’ORO Milano”, e la scultura di Lorenzo Perrone “Tra le pagine scure e le pagine chiare”. L'asta è stata possibile grazie a tutti i fotografi che hanno donato le opere.: Piero Addis, Aldo Agnelli, Niccolò Aiazzi, Lalla Airoldi, Silvia Astoli, Maria Vittoria Backhaus, Lidia Bagnara, Carlo Balzarotti, Gianpaolo Barbieri, Paolo Barozzi, Gabriele Basilico, Shobha Battaglia, Alessandro Belgiojoso, Leonardo Bellodi, Sasha Benedetti, Settimio Benedusi, Paolo Bongianino, Carlo Borlenghi, Anna Bussolotto, Giuseppe Candiani, Fabio Cappelletti, Francesco Carrozzini, Antonella Cazzador Bresner, Manuel Cicchetti, Matteo Cirenei, Lodovico Colli Di Felizzano, Giovanni Crovetto, Anne de Carbuccia, Paolo Ducoli, Albertina D'urso, Mario Ermoli, Gianfranco Fini, Dario Fo, Andrea Folli, Maurizio Gabbana, Mam Gagliani, Maurizio Galimberti, Antonio Gallavresi, Niccolò Morgan Gandolfi, Agnese Garrone, Massimo Gatti, Giacomo Giannini, Francesca Giudice, Marco Glaviano, Angelo Golizia, Jacopo Matteo Golizia, Alessandro Griccioli, Carola Guaineri, Francesco Jodice, Giovanna La Falce, Cosmo Laera, Francesco Langiulli, Andrea Majoli, Malena Mazza, Amaranta Medri, Nino Migliori, Gianna Moise e Guido Alberto Rossi, Maria Moratti, Mimmi Moretti, Roberto Mutti, Fabio Nova, Francesco Omodeo Salè, Giancarla Pancera, Lorenzo Perrone, Marcello Personeni, Franco Piavoli, Luigi Pomati, Michelangelo Pistoletto, Dino Re, Edoardo Romagnoli, Stefano Romor, Aldo Salucci, Enrico Sarsini, Andrea Sentieri, Gabriele Tano, Luca Tombolini, Armando Testa, Oliviero Toscani, Massimo Tramontana, Umberto Valentinotti, Johnny Viganò, Graziella Vigo, Massimo Vitali, Andrea Livio Volpato, Alessandro Zaffonato, Romana Zambon, Serena Rose Zerri. Archivio FRANCA RAME E DARIO FO, Galleria FEDERICA GHIZZONI, Galleria d’arte GLAUCO CAVACIUTI, Galleria PAOLA SOSIO CONTEMPORARY ART che hanno donato all’Associazione CAF delle opere straordinarie. Giulia Maria Calzolari e Angelo Golizia per averci aiutato nel reperimento delle fotografie. E grazie al supporto di State Street Bank, Sorgenia e ISOIL che hanno sostenuto l’evento. N’Ombra De Vin per il contributo al cocktail di benvenuto. SuperFutureLab e Creative-Farm per la realizzazione grafica del catalogo d’asta. Sotheby’s (che non applicherà la percentuale relativa ai diritti d’asta) L'ASSOCIAZIONE CAF è una Onlus che da quarant’anni accoglie e cura in maniera specifica e professionale bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di abusi e gravi maltrattamenti, con l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o trascuranti. Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del territorio, l’Associazione ha sviluppato anche servizi specifici di prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile e interventi di supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie. Dalla sua fondazione ad oggi, l’Associazione CAF ha accolto e curato oltre 1000 minori e offerto un importante sostegno a tante famiglie in crisi. www.caf-onlus.org