Al via la sesta edizione del premio poetico “amici di Ron”

“Il Premio dedicato a L. Ron Hubbard nasce nella città di Milano al fine di mantenere alta la vivacità ed il valore di questo insostituibile veicolo di espressione che è l’arte” - afferma Renato Ongania, presidente del Premio - “promuovendo l’arte, desideriamo creare un momento di incontro privilegiato tra anime e pensieri, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di ogni differenza.” La partecipazione al concorso è gratuita e tutte le opere dovranno essere inviate mediante la scheda di partecipazione, pena l’esclusione, entro e non oltre il 20 maggio 2020. Il premio degli Amici di Ron si distingue per essere giunto alla sua sesta edizione e per essere riconosciuto a livello nazionale fra I più interessanti per le presenze e per lo stile che unisce diverse discipline legate all’arte e alla cultura. 5 le sezioni: • Poesia Inedita, in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può concorrere con una sola poesia. Tema: Io Amo; • Poesia Edita: in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può concorrere con una sola poesia. Tema: Libero; • Poesia Straniera Edita e Inedita in lingua straniera a scelta dell’autore tra: inglese, spagnolo, francese, tedesco non superiore ai 45 versi. La poesia in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Ogni autore può concorrere con una sola poesia. Tema: Io Amo. • Opera Verbo ed Immagine inedita: si tratta della sezione dedicata alla poesia sperimentale. L’opera deve presentare simultaneamente la presenza di scrittura e di immagini utilizzando del materiale a scelta fra: foglio, tela, scultura, strutture con materiale a scelta, poesia postale, Asemic Writing o oggetto di design. Il testo di lunghezza libera sarà coerentemente legato alla forma artistica scelta rispettando il concetto della verbovisualità. Ogni autore può concorrere con una sola opera. Tema: Libero • Musica e Parole – Tutte le opere e brani musicali potranno essere sia editi che inediti. Tema: Libero “Il Premio si pone l’obiettivo di creare una rete artistica-culturale dinamica, grazie all’ausilio dell’arte, della poesia, della musica e alla loro capacità di creare sinergie culturali, confronto e conoscenza” afferma Donatella Rampado, promotrice culturale e coordinatrice delle giurie del premio. Come negli anni precedente tutti i vincitori vedranno premiate le loro opere con la pubblicazione di un’ antologia comune al Premio. Al vincitore assoluto del Premio, sarà consegnato un attestato di merito e un voucher per un soggiorno per un week-end a Londra, città che ospitò L. Ron Hubbard (1911-1986). Per scaricare il bando o avere maggiori informazioni visitare il sito: www.premiodipoesia.it