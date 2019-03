Al via Milanofil 2019: francobolli e altri oggetti da collezione in mostra il 22 e 23 marzo

Milano, 21 marzo 2019 - Si svolgerà a Milano il 22 e il 23 marzo prossimi, presso il “Superstudio Più” di via Tortona, la 32a edizione di Milanofil, la più importante manifestazione filatelica nazionale promossa come ogni anno da Poste Italiane.

Milanofil 2019 ospita, oltre ai francobolli, altri oggetti da collezione: dalle monete ai fumetti, dalle auto storiche ai dischi in vinile fino ai modelli ferroviari.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, venerdì 22 marzo dalle 9:30 alle 20:00 e sabato 23 marzo dalle 9:30 alle 19:00.