"Alan e il mare": il 5 maggio al Teatro Verdi

Venerdì 5 maggio al Teatro Verdi andrà in scena Alan e il mare, lo spettacolo per bambini dagli 8 anni proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Alan e il padre Abdullah lasciano la Siria, un paese in cui la guerra ha sradicato case, alberi e scuole. Salgono su una barca sgangherata per arrivare lontano. Ma di notte una grande onda rovescia l'imbarcazione e porta via Alan, che cade nel mare più profondo. Lì diventa fratello delle alghe, dei coralli, un bambino-pesce...