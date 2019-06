Alberto Fortis in concerto al Castello Sforzesco

Alberto Fortis presenta in concerto il suo nuovo progetto musicale "MamaBlu" al Castello Sforzesco di Milano domenica 9 giugno 2019 alle 21.00.

Il concerto vedrà anche la partecipazione della band di Alberto Fortis, la Milandony Melody Band, e la presenza di numerosi musicisti e interpreti che hanno collaborato insieme a lui, per festeggiare questo avvenimento importante.

Un omaggio per uno degli artisti e cantautori italiani più apprezzati in Italia, che dal ’79, anno d’esordio della sua carriera, non ha mai smesso di studiare, provare e sperimentare nuove tracciati musicali, con una sensibilità ed uno stile dominato dalle influenze rock e grunge soprattutto americane e londinesi. E per la scrittura i suoi riferimenti erano in primis Lucio Battisti e Bob Dylan. Nel suo lungo percorso, costellato anche da periodi meno brillanti, ha avuto però la fortuna di collaborare con artisti illustri come George Martin (produttore dei Beatles), la London Philarmonic Orchestra, la PFM (Premiata Forneria Marconi), con l’arrangiatore e produttore Claudio Fabi, Lucio Fabbri, Gerry Beckley (degli America), Carlos Alomar (produttore di David Bowie), tanto per citarne alcuni. Il suo particolare talento artistico si esprime inoltre attraverso la passione per il cinema (adora su tutti lo stile di Wim Wenders, Stanley Kubrick e Spielberg) e la cultura dell’immagine, tanto che ha diretto la regia dei videoclip di tre sue canzoni. Ora non ci resta che assistere a questa nuova sperimentazione artistica che ci lascerà sicuramente senza fiato e al concerto “live” del 9 Giugno dove la sua voce e la sua musica sapranno far brillare il cielo di Milano.