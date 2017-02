Alberto Pizzo da Mare Culturale Urbano il 25 febbraio, gratis

Sabato 25 febbraio da Mare Culturale Urbano si terrà il concerto-conversazione di Alberto Pizzo La musica non ha genere.

Il pianista, laureato in Pianoforte da Concerto al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, si è esibito nei teatri di Tokyo e New York e dal 2015 è diventato Official Yamaha Artist. Nell'incontro del 25 presenterà il suo nuovo disco Memories e il libro Il viaggio di Alberto Pizzo – Un piano segreto, scritto dal musicista Gianluca Fronda.

L'iniziativa sarà preceduta dalle esibizione di Maria Clementi con brani di Muzio Clementi e Franz Shubert (ore 18). L'appuntamento si inserisce nella rassegna Yamaha a mare, che fino a fine marzo propone esibizioni dal vivo per due sabati al mese. Gli appuntamenti successivi, sempre gratuiti, saranno con: Giarmanà / Caratozzolo (11 marzo) e Mario Panciroli (25 marzo).