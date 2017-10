Ale e Franz in scena il 5 ottobre per "Festival di Teatro e Teatro Carcere"

Giovedì 5 ottobre, nell'ambito di Festival di Teatro e Teatro Carcere, Ale e Franz saranno protagonisti di Recital, lo spettacolo che rievoca le tappe fondamentali della carriera del duo comico.

Battute e situazioni rese famose anche dal programma televisivo Zelig si alterneranno a scene pensate per gli spettacoli live. Un turbine di gag -dai Gangster Gin e Fizz ai vecchietti Nanni e Ermanno, fino ai due personaggi dell’incontro sulla panchina- intratterà il pubblico, formato sia da detenuti che da civili. Gli spettatori esterni dovranno prenotarsi con almeno tre giorni di anticipo sulla data per i controlli di polizia.

Gli organizzatori ricordano che è necessario presentarsi un’ora prima all’ingresso principale del carcere per la verifica dell’autorizzazione all’entrata, la consegna del documento di identità e il ritiro del pass per l’ingresso al teatro del carcere. Il biglietto verrà acquistato direttamente a teatro. All’ingresso, inoltre, verrà ritirato un documento di identità e sarà obbligatorio lasciare in macchina cellulari e borse prima di entrare nell’Istituto. Sarà consentito portarsi esclusivamente il documento di identità e i contanti per l’acquisto del biglietto.