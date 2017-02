Ale e Franz per la ricerca sulla sindrome di Rett

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Take ha ideato e prodotto uno spot con la coppia di attori e autori Ale e Franz per promuovere la ricerca sulla sindrome di Rett. Si tratta di una malattia genetica che colpisce una bambina su 10mila, e che ne interrompe lo sviluppo psicomotorio dai 18 mesi di età. Dopo un primo periodo di vita normale, le piccole affette dalla sindrome perdono quasi tutte le abilità acquisite senza riuscire più a parlare, a usare le mani e spesso anche a camminare. Questo significa che rimangono per sempre nella condizione di bambine. Il video mostra, attraverso gli occhi di un genitore, l'impatto di questa malattia. Il tema ha accompagnato Ale e Franz anche nel loro spettacolo in tour in questi mesi. "Con questo video, semplice e diretto, abbiamo inaugurato la collaborazione pro bono per Pro Rett Ricerca, l'associazione fondata da genitori di bambine e ragazze affette da questa sindrome - dichiara Marco Di Marco, Ceo di Take - Il nostro piano di comunicazione integrato prevede sia un'attività editoriale social sia fund raising online e offline, con l'obiettivo di sensibilizzare su questa malattia e favorire la ricerca".