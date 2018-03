Alfabeto Eccel

Serata di presentazione dell'artista trentino Adriano Eccel, scomparso cinque anni fa.

Verrà proiettato un video realizzato da Luca Chisté che ripercorre le tappe del suo percorso artistico, cui seguirà un'analisi critica de "Il codice Duval" il complesso lavoro in cui, utilizzando tecniche fotografiche e di collage, Adriano Eccel aveva affrontato tanto la storia della fotografia, quanto la contemporaneità e lo statuto del medium, utilizzando come chiave interpretativa e fil rouge il suo alter ego, l'"archivista Duval".

La serata è realizzata in collaborazione con l'Associazione AEcceL per la fotografia, Promart Libera Associazione per la promozione delle Arti e la testata giornalistica FPmag.

Interverranno il fotografo e docente Dario Coletti, Antonio Cossu (Promart) e Claudia Sartori (Associazione AEcceL) con la moderazione di Sandro Iovine, direttore responsabile di FPmag.