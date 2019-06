Alfabeto Fausto Coppi a Milano per la bike night 2019

99 storie e una canzone accompagnano la presentazione della Bike Night Milano-Lago 2019 con Fabio Disingrini (Eurosport) che duetterà, nei locali di Upcycle in Via Ampere 69 a Milano, con Giovanni Battistuzzi (Il Foglio) parlando del più grande mito del ciclismo italiano.



Dalla A alla Z, cento microstorie, cento piccoli quadri rileggono Fausto Coppi come un’opera cubista, con le 21 lettere dell’alfabeto, racconti tra i racconti, illustrate dal segno inconfondibile di Riccardo Guasco.

La prefazione di Adriano Sofri apre "Alfabeto Fausto Coppi" (edicicloeditore), la prima opera a firma di Giovanni Battistuzzi e Gino Cervi.



Di Fausto Coppi, della sua vita, delle sue imprese, della sua morte forse si è già scritto tutto. Non resta che provare a ricomporre per frammenti lo specchio della sua storia e a riordinarli come in un sillabario, in ordine alfabetico, per piccole illuminazioni laterali: un oggetto, un sentimento, un dettaglio trascurabile al primo sguardo. Come i dettagli che regala l'emozione della notte durante la bike Night.



Appuntamento dalle ore 20 nei locali di Upcycle - Milano Bike Café

Via A. M. Ampère 59, 20131 Milano



Dalle ore 19.00 alle 22.00 si potrà anche ritirare il pacco iscrizione della #BikeNight Milano e fare nuove registrazioni.