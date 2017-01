Alice nel paese delle meraviglie - Compagnia i Guitti

A partire dalla favola originale, le avventure della curiosa ragazzina vittoriana nel mondo di oggi, tra Internet, social e mass media in genere. In questo spettacolo, Alice è attratta dalla luce artificiale del computer di casa, che la chiama e la invita a scoprirlo. Oltre quello schermo c'è un mondo facile, immediato, touch!, che però, quasi subito, la ingabbia nelle trappole della Rete. Ma per fortuna la nostra piccola amica riuscirà a sfuggire rendendosi conto di quanto sia importante vivere in una realtà tangibile, fatta di persone in carne e ossa, di amici veri con cui giocare e di fiori da cogliere. Il paese delle meraviglie è insomma, in questa lettura, la realtà virtuale con cui anche i più piccoli, sempre di più, devono ormai relazionarsi: piena di occasioni, giochi e possibilità, ma anche pericolosa e, a volte, addirittura alienante.