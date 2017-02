Alice Tambourine lover live al Cox18

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 3 febbraio al Cox18, psych/blues elettrico ridotto alla configurazione minima con un sound corposo e psichedelico, riescono ad esprimere calore e sensualità restando essenziali. Nascono nel 2011 come side-project degli ALIX, psych band italiana con cinque album all'attivo, tra cui spiccano "Ground", registrato da David Lenci nel 2004 e "Good One", registrato da Steve Albini nel 2009; seguiranno due concerti insieme agli Shellac al Paradiso di Amsterdam e al Vera Club di Groeningen. Nel 2012 partecipano al festival inglese "All Tomorrow's Parties" insieme a band quali Neurosis, Shellac, Red Fang, Uzeda e molti altri. Pubblicano (tutti per Go Down Records) l'album di esordio "Naked Songs" nel 2012, "Star Rovers" nel 2013 e "Like A Rose" nel 2015, quest'ultimo contenente due brani inediti di Dandy Brown (Hermano, Orquesta Del Desierto) e John Garcia (Kyuss, Unida, Hermano). Sul palco anche Mexican Chili Funeral Party (stoner/desert rock).