Alice, who dreamed it? L'Alice di L. Carroll

Torna Pocket Theatre, la rassegna del Cielo Sotto Milano ideata dalla Dual Band che, in virtù del bilinguismo di buona parte della compagnia, propone al pubblico messe in scena e letture drammatizzate in lingua inglese: dopo Romeo and Juliet e A Midsummer Night's Dream di William Shakespeare, il 13 e il 14 gennaio andrà in scena Alice, Who Dreamed It?. Perché il personaggio di Alice è eterno? Perché Alice è una bambina allo stesso tempo indomita e curiosa, tenera e ragionevole. Tratto dai due libri di Alice di Lewis Carroll, l'adattamento della Dual Band utilizza la struttura drammatica del secondo libro, Attraverso lo specchio: il rovesciamento - appunto speculare - di ogni logica e una gigantesca partita a scacchi, in cui le apparizioni di sogno (il Bruco, il Gatto, il Cappellaio e tanti altri) le si fanno incontro come pezzi di una scacchiera. In scena Benedetta Borciani e Beniamino Borciani, diretti da Anna Zapparoli; le musiche sono di Mario Borciani. Adatto sia per chi l'inglese lo conosce bene sia - grazie ai sovratitoli in italiano - per chi si avvicina al teatro in lingua originale per la prima volta. ALICE, WHO DREAMED IT? 13-14 gennaio ore 20.45 presso il Cielo sotto Milano Via Molise, stazione ferroviaria del Passante di Porta Vittoria (Milano) Contributo spettacolo:15€ comprensivo della tessera Artepassante, un piatto e un bicchiere di vino/birra Info e prenotazioni al 3404763017/3389648850 organizzazione@ladualband.com www.ladualband.com www.artepassante.it