All'Ambrosianeum "Bibbia & arte" sul "Cantico dei cantici"

AMBROSIANEUM: CON IL “CANTICO DEI CANTICI”

TORNA IL CORSO SU BIBBIA E ARTE



Dalle caratteristiche generali del Cantico dei Cantici esaminato nei suoi aspetti più poetici e misteriosi alla figura centrale di re Salomone, dai temi fondanti del sogno e della danza al celeberrimo inno all’amore: se la Bibbia è il grande codice della cultura occidentale, lo studio dell’arte, della musica e della letteratura di questa parte del mondo non può prescindere dalla conoscenza delle Scritture.

Su queste basi la storica dell’arte Sissa Caccia Dominioni e il biblista don Matteo Crimella terranno per il quarto anno consecutivo alla Fondazione Culturale Ambrosianeum, il corso:

“BIBBIA E ARTE”

in programma TUTTI I MARTEDÌ ALLE ORE 18.00 DAL 13 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2018.



Durante gli incontri, affrontate le principali questioni esegetico-teologiche poste dal Cantico dei Cantici, si studieranno dipinti di epoche diverse ispirati ai singoli temi biblici, inquadrati storicamente e illustrati nei loro dettagli artistici.



PROGRAMMA:

• Martedì 13 febbraio 2018: Cantico dei Cantici… (Ct 1,1-3,5)

• Martedì 20 febbraio 2018: Salomone (Ct 3,6-5,1)

• Martedì 27 febbraio 2018: Il sogno, la danza (Ct 5,2-7,6)

• Martedì 6 marzo 2018: L’inno all’amore (Ct 7,7-8,14)

Costo per l’intero ciclo: 50 euro.



Relatori:

Sissa Caccia Dominioni è storica dell’arte, docente e consulente presso diverse istituzioni museali.

Don Matteo Crimella è dottore in Scienze Bibliche e docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.



Presso la Segreteria Ambrosianeum è disponibile la bibliografia relativa al corso