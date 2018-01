All is one - Stefania Carrozzini

16/30 gennaio 2018

SBLU_spazioalbello Via Antonio Cecchi 8, Milano

Inaugurazione 16 gennaio, ore 18.00



Stefania Carrozzini è artista, critico d’arte, giornalista, coach per artisti e curatrice indipendente, Ha collaborato per molti anni con Pierre Restany, noto critico internazionale nonché fondatore del movimento artistico del Nouveau Réalisme e ha fatto dell’arte la sua ragione di vita. Sempre in movimento tra Milano, dove vive, New York, Londra e Berlino, propone con competenza il lavoro di chi crede nella cultura visiva e nel bello contemporaneo.

Come artista, nonostante sia perfettamente in grado di utilizzare colori e pennelli, predilige il collage come tecnica espressiva. Dice del suo lavoro:”Sono sempre stata affascinata dalla carta, e così invece di colori e pennelli i miei strumenti preferiti sono diventati le forbici, la colla e la carta. E poi ci sono le immagini. Ne siamo circondati, ne siamo travolti. Tutto e il contrario di tutto come un fiume immenso che bagna, ma anche travolge.

Considero il collage tra tutte la tecnica più umanista, perché ci lega al presente offrendoci la possibilità di una visione d'insieme della vita; è una modalità percettiva che mima la velocità del pensiero, ci allena alla sintesi e amplia la nostra coscienza.

La mostra proposta come primo appuntamento allo SBLU_spazioalbello del 2018 si intitola “All is One” ovvero tutto è uno, perché spiega la Carrozzini “siamo fatti della stessa sostanza delle stelle, dei pianeti, dell'acqua, della terra. Le forme sono come un respiro che prende forme diverse, nel tempo e nello spazio, plasmano un unico destino che unisce tutti i frammenti, al di là di ogni grado di separazione. Ogni singola parte dell'opera come un magico puzzle, ha una sua precisa collocazione. Stabilire un autentico e vero contatto con il mondo che ci circonda significa andare oltre la visione ordinaria degli eventi per comprendere che tutte le cose in realtà sono collegate come un libro densissimo di segni, talora incomprensibili, mai casuali”.



Stefania Carrozzini è nata a Milano. Dal 1993 al 2007 è stata corrispondente e inviata speciale negli Stati Uniti per il periodico di cultura e comunicazione visiva D’Ars. Ha collaborato per molti anni con Pierre Restany.

Dal 1996 al 2008 ha diretto per D’Ars il servizio IEP (International Exhibition Projects), da lei fondato. Dal 2003 al 2007 ha diretto la Galleria CVB “The Carrozzini Von Buhler Gallery” nel Meat Packing District a New York.

Ha organizzato e curato mostre in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Finlandia, Stati Uniti D’America, Canada, Cina, Germania.

Ha scritto e pubblicato nel 2005 “Esercizi di Scri(pi)ttura”, Pensa Editore e nel 2009 “Arte, vita e oltre” Edizioni Eupalino. Dal 2008 è titolare di I AM. International Art Media, da lei fondato con lo scopo di promuovere gli artisti in tutto il mondo.

Nel 2013 ha aperto la sua MyMicroGallery a Milano. Collabora con varie riviste del settore in Italia e in USA. Vive tra Milano e New York.



SBLU_spazioalbello è uno spazio libero per esporre bellezza, con la finalità di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere domande nell’ambito della ricerca del bello, per recuperare la capacità di costruire un’etica della bellezza. SBLU_spazioalbello nasce da un’idea di Susanna Vallebona, visual designer, titolare di Esseblu, che da oltre 30 anni opera nel campo della comunicazione visiva, del design e dell’arte, ed è curatrice dello spazio.



Inaugurazione 16 gennaio 2018 ore 18.00

La mostra prosegue dal 17 al 30 gennaio 2018: dal lunedì al venerdì SOLO su appuntamento

