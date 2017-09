All’Umanitaria una serata da artisti: premiazione della mostra dell’espressività e inaugurazione personale di Giuseppe Corrent

Sabato 23 settembre, in Auditorium presso la Società Umanitaria di Milano, alle ore 18.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione della Mostra dell’Espressività che si è tenuta dal 2 al 7 maggio 2017 nell’ambito del Festival dell’espressività “Stanze di Psiche”. Il Festival, giunto alla IV edizione, è un evento clinico-culturale che, attraverso l’arte in tutte le sue espressioni, favorisce l’incontro fra ragazzi disabili delle Comunità riabilitativo-terapeutiche della Lombardia con gli studenti delle scuole, gli adulti, le famiglie, i cittadini.



Durante la mostra sono stati esposti opere e oggetti d’arte e dell’espressività realizzati da artisti e ragazzi delle strutture residenziali e semiresidenziali. Il Dolore e il Coraggio, tema di quest’anno, è stato suggerito dagli ospiti di Artelier e dalle loro famiglie.

La classifica finale è il risultato della selezione di una giuria composta da tre importanti critici d’arte e del voto del pubblico.

Prima della premiazione è in programma l’inaugurazione di una mostra personale di Giuseppe Corrent. Pittore autodidatta, lavora di giorno e studia la sera diplomandosi all’Accademia di Brera nel 1988. Ha partecipato a numerose mostre in Italia. Colpito da ictus nel 2013 riesce molto faticosamente e con l’aiuto di un costante intervento riabilitativo a dipingere il suo ultimo quadro nel 2017. Corrent ha partecipato inoltre al Festival dell’Espressività nel 2016 e 2017 e ha ricevuto una menzione speciale per il quadro “Pagliaccio Blu” nel 2016.

La serata sarà allietata dalle musiche del Maestro Antonio Branca al pianoforte e dall’esibizione canora dei ragazzi di Artelier.

Profilo Artelier onlus

Artelier è un’Associazione clinico-culturale non profit, nata nel 1999 a Busto Arsizio (VA) che cura il disagio degli adolescenti e assiste le loro famiglie.

Dal 2006 Artelier diventa anche Cooperativa Sociale e opera all’interno della Società Umanitaria a Milano. Gestisce a Milano i Consultori di Psicoanalisi Applicata, un Centro diurno per la Riabilitazione Psicosociale e laboratori artistici; a Cuggiono una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile che ospita minori con gravi psicopatologie; a Cerro Maggiore un Centro diurno per la Riabilitazione Psicosociale e una struttura semi-residenziale terapeutico-riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.artelier.org o la pagina Facebook Artelier, la voce debole dei forti.



