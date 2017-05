"All You Can Street Music, Art, Food & Sport": il 17 e il 18 giugno al Magnolia

Sabato 17 e domenica 18 giugno al Magnolia torna All You Can Street, un festival dedicato alla cultura di strada tra cibo, musica, arte e sport.

La manifestazione, concepita come una grande festa di paese sullo sfondo del Parco dell'Idroscalo, sarà a ingresso gratuito.

Sarà possibile abbuffarsi ai 30 ape car e food truck e ammirare le performance di busker, giocolieri, pittori marching band e pittori.