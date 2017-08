"All you need is live": l'8 settembre al Carroponte torna la festa di Radio Popolare

Venerdì 8 settembre il Carroponte torna a ospitare All You Need Is Live, la festa di Radio Popolare che per questa edizione vede protagonisti: Le Luci Della Centrale Elettrica, Diodato e Tommy Kuti.

Le Luci, nati nel 2007 grazie al cantautore Vasco Brondi, sono attivi dal 2007 e hanno all'attivo cinque album. Le loro canzoni, così come dichiarato da Brondi, raccontano "storie d'amore e di merda della provincia".

Ad alternarsi sul palco con il gruppo: Bombino, l'artista di etnia Tuareg che suona la chitarra con influenze del Mississippi; Diodato, cantautore pugliese dallo straordinario eclettismo; e Tommu Kuti, con il suo rap "afroitaliano".

Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà utilizzato a sostegno dell'indipendenza di Radio Popolare.