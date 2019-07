Alla corte del Maharaja festa d'estate del gruppo Fai giovani Milano a villa necchi campiglio

Le luci soffuse, le spezie, la poesia, la danza e il fascino di una cultura millenaria: quest’anno il Gruppo FAI Giovani Milano ha scelto di celebrare l’arrivo dell’estate meneghina in India, portando i suoi ospiti a vivere con lui una notte indimenticabile alla Corte del Maharaja. A partire dalle ore 20:30, nell’affascinante cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano, i giovani volontari del FAI – Fondo Ambiente Italiano accoglieranno gli ospiti con un cocktail party a bordo piscina ricco di musica, ballerini di Bollywood, sari d’alta moda, curry, tatuaggi all’hennè e altre sorprese. L’intrattenimento proseguirà all’interno del padiglione a vetri con un dj set sotto le stelle del guest dj de La Boum Manuel Menini. #faibollywood è l’hashtag che racconterà la serata.

In via eccezionale per la festa, fino alle 22:30 sarà possibile visitare gli interni di Villa Necchi Campiglio, il capolavoro architettonico del 1932 nato dal genio di Piero Portaluppi e donato al FAI nel 2001 dalle sorelle Gigina e Nedda Necchi. La serata, un evento di raccolta fondi a sostegno delle attività del Fondo Ambiente Italiano, si inserisce nel calendario di iniziative promosso dal FAI Giovani Milano, il gruppo di volontari della Delegazione FAI di Milano quotidianamente impegnati nel diffondere i valori di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano presso il pubblico degli under 35. Il Gruppo, infatti, dedica ai propri iscritti un programma esclusivo di iniziative e viaggi che spaziano dall’arte alla musica, dal mondo delle imprese alla natura. Alla Corte del Maharaja è un evento realizzato con il patrocinio del Consolato Generale dell’India a Milano. Si ringraziano per il fondamentale contributo FOSS MARAI, NURA FOOD, la scuola MARINA NOUR per aver curato l’intrattenimento, la casa di moda Sanghamitra, Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e l’agenzia Barman & Camerieri Milano.