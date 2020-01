Alla fiera “fa’ la cosa giusta!” domenica 8 marzo conferenza: "esseri genitori dei figli del nuovo mondo. le 5 regole base"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Esseri genitori dei figli del nuovo mondo: le 5 regole base": se ne parla domenica 8 Marzo 2020 alla annuale “Fa’ la cosa giusta!”, Fieramilanocity, padiglioni 3-4, in via Colleoni angolo viale Scarampo a Milano, ore 15, ingresso libero (per arrivare Metro Linea 5 Lilla, fermata Portello). Terrà la conferenza la dottoressa Monica Massa, psicoterapeuta specializzata in Emdr, corsi evolutivi e meditazione. L’amore ricevuto da papà e mamma con parole e gesti, espresso con una emotività capace di restituire ed esprimere sentimenti senza autoritarismo né legittimandoli, sviluppa nel figlio la fiducia nell’aprirsi verso l’altro, evitando che sorgano in lui paure e ansie. Quest’apertura alle emozioni positive durante le diverse fasi della crescita aumenta la possibilità nel tempo di avere buona socialità, di saper costruire rapporti competenti e positivi e poi nell'adulto di saper intrattenere relazioni intime appaganti. Grazie alla significativa esperienza come psicologa nella scuola pubblica e all’intensa attività clinica con adulti e giovani come psicoterapeuta, la dott.ssa Massa delinea in modo approfondito e ben argomentato, ma anche pratico, i 5 consigli basilari per i geniotri di oggi per rendere i figli autonomi e sicuri di sé. Monica Massa è anche specializzata in Emdr, corsi evolutivi e meditazioni, scrive come blogger sull’evoluzione del sé su @ massamonicashreya Instagram.