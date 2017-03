Alla galleria Rubin la mostra di Lars Teichmann, Aura III

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Galleria Rubin è lieta di presentare "AURA III", la seconda personale di Lars Teichmann dopo "Fever" del 2010. Lars Taichmann è nato nel 1980 a Chemnitz nella Repubblica Democratica Tedesca. Compie i suoi studi all'Università delle Belle Arti di Berlino. Sin dai suoi esordi Teichmann ha uno stile dal carattere vibrante ed energico. L'artista sviluppa un percorso personale che lo porterà a sintetizzare arte astratta e figurativa, riuscendo a conciliarle in un immaginario avvincente e inedito. Nelle opere di Teichmann le figure sono astratte ma riconoscibili, proprio come erano per Francis Bacon le sue 'forme organiche'. Fondamentale a questo scopo è il colore, la tavolozza di Teichmann si riduce infatti a poche tonalità, spesso solo il bianco e il nero, con una predominanza per quest'ultimo. Ed è proprio dal nero, dall'oscurità che con pennellate veloci e robuste, si affacciano le visioni e le figure eteree di Teichmann, che affiorano dall'ombra creando un senso di mistero e d' inquietudine. L'occhio attento si troverà davanti a un orizzonte distorto da una nebbia luminosa, con macchie di colore che affiorano dalla tela creando una coreografia di colori e immagini. Tutto questo porta a un effetto di déjà vu che rievoca il periodo d'oro della pittura, e lo risveglia nella memoria, modernizzandolo. Lars Teichmann ha iniziato a esporre in tutta Europa dal 2002 partecipando a mostre collettive e personali. Nel 2009 si è aggiudicato il Premio Internazionale Gruppo Euromobil Under 30 di ARTE FIERA Bologna. In Italia le sue opere fanno parte della Collezione Euromobil di Falze di Piave e della Fondazione Benetton di Treviso.

