Alla milano digital week, mercoledi’ 27 maggio ore 15, presentazione di www.dirittodellinformazione.it

- La cultura digitale non è solo materia per addetti ai lavori ma ingrediente essenziale della quotidianità di cittadini e imprese. Il portale www.dirittodellinformazione.it, creato da Ruben Razzante, Docente di Diritto della comunicazione per le imprese e i media in Università Cattolica e membro della Task Force anti-fake news istituita dal Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, affronta quotidianamente, con un approccio neutrale e inclusivo e con un linguaggio divulgativo, tutti i temi cruciali che riguardano la tutela dei diritti in Rete, dalla privacy al copyright, dalla reputazione all’oblio, evidenziando l’incidenza che le costanti innovazioni tecnologiche hanno sulla gamma dei rischi e delle opportunità degli utenti online.

In questi mesi di pandemia il portale ha messo in campo iniziative per contribuire a diffondere notizie certificate, riconducibili a fonti istituzionali e fondate su evidenze scientifiche. Le informazioni di qualità sono strategiche per il perseguimento del diritto alla salute.

La presentazione del portale, promossa da Almed - Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – si terrà dalle 15 alle 16,30 e sarà introdotta e coordinata da Mariagrazia Fanchi, Professore Ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione e Direttore Almed. Per interagire e porre domande in diretta ai relatori è necessario iscriversi al link https://unicatt.webex.com/unicatt-it/onstage/g.php?MTID=ec9462ef5e580095e8caeb2242968a2cb. E’ possibile seguire l’evento in diretta anche sulle pagine Facebook di Almed Università Cattolica e sui canali YouTube di Almed Università Cattolica, senza però in questo caso poter interagire con i relatori.



Interverranno con Ruben Razzante, in un dibattito dal titolo “Le nuove sfide della tutela dei diritti in Rete” (in ordine alfabetico):

- Daniele Chieffi, Direttore comunicazione e PR - Dipartimento per l’Innovazione e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio

- Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici, Comune di Milano

- Antonio Di Bella, Direttore Rai News

- Daniele Manca, Vicedirettore Corriere della Sera

- Angelo Mazzetti, Public Policy Manager Facebook in Italia, Grecia, Malta e Cipro



Il portale, lanciato nell’ottobre 2019, conta su un comitato scientifico presieduto da Ruben Razzante e composto da rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle professioni, delle associazioni e del circuito delle imprese di settore per testimoniare il valore dell’iniziativa con riferimento alla qualità dei contenuti in Rete.

Dirittodellinformazione.it è stato sviluppato in collaborazione con l'agenzia di comunicazione mywebsolutions.eu/ di Roberto Valenti e Silvio Trisorio.



Ruben Razzante

Responsabile del portale www.dirittodellinformazione.it, Presidente del suo comitato scientifico, è docente di Diritto dell’informazione, di Diritto europeo dell’informazione e di Diritto della comunicazione per le imprese e i media all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato in giurisprudenza e in scienze politiche; di Diritto dell’informazione e deontologia giornalistica alla Lumsa di Roma e di Etica e deontologia dell’informazione alla Pontificia Università della Santa Croce.

È editorialista di “QN Quotidiano Nazionale”, del quotidiano “Il Giorno”, del settimanale “Oggi”, della “Nuova Bussola Quotidiana” (www.lanuovabq.it) e cura un blog sull’”Huffington Post”.

Nel mese di aprile è stato nominato tra gli esperti chiamati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella a far parte dell’Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news su Covid-19.