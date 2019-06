Alla Scala per sostenere la Lilt

Domenica 30 giugno alle ore 20.30 al Teatro alla Scala di Milano andrà in scena un concerto a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT Milano.



La serata è dedicata al sostegno di un servizio che LILT offre quotidianamente ai malati di tumore soli o in difficoltà economiche e sociali: l’accompagnamento alle terapie chemio e radioterapiche. 10.000 viaggi per un totale di 340.000 km percorsi sono i numeri del 2018 di un’attività preziosa per la qualità della vita dei pazienti, gestita con l’aiuto dei volontari dell’associazione.



“Il concerto alla Scala è una prestigiosa tradizione della nostra associazione – spiega Marco Alloisio, presidente di LILT Milano -. Una serata di grandi emozioni che combina musica, storia e solidarietà. Quest’anno la dedichiamo al servizio di accompagnamento alle cure oncologiche: un fiore all’occhiello di LILT. Non un semplice autista ma un compagno di viaggio che condivide l’intero iter terapeutico dei pazienti più fragili”.



Prevendita dei biglietti su TicketOne o nei punti vendita autorizzati dalla piattaforma di ticketing. Call center 892.101. Promozione speciale sugli ultimi posti disponibili in platea e nei palchi.



Per info: https://www.legatumori.mi.it/lilt-informa/news/post/alla-scala-con-lilt/