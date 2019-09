Allenamenti gratuiti con GetFit per tutti i milanesi

In occasione della "Milano Green Week", la settimana dedicata all'ambiente e agli stili di vitaso stenibili promossa dal Comune di Milano, GetFIT crea un’onda verde di benessere e movimento lunga due mesi per far scoprire a tutti i milanesi i benefici dell'attività fisica nella natura.

Allenamenti all'aria aperta

Le domeniche di settembre e di ottobre, e durante il weekend della Green Week, GetFIT organizza allenamenti all’aria aperta, gratuiti e aperti a tutti, nei parchi di Milano con i migliori istruttori GetFIT. Allenamenti funzionali, attività mente e corpo e attività di gruppo adatte a tutte le età e a tutti i livelli di allenamento, anche principianti. Sabato 28 settembre, al culmine della Green Week, GetFIT organizza poi la seconda edizione di GetFIT Street Workout, un allenamento fitness a tappe per il centro città alla scoperta delle bellezze di Milano.

Le istruzioni in cuffia

Tutti i partecipanti saranno dotati di cuffie in cui riceveranno direttamente la musica le istruzioni dei trainer al fine di limitare l’impatto acustico dell’evento e sensibilizzare all’importanza dell’inquinamento acustico nelle nostre città.

Meno stress e più energie grazie all’attività fisica nella natura

L’attività fisica nella natura è l’attività ideale per ripartire dopo la pausa estiva. Il movimento stimola la produzione di endorfine che riducono lo stress accumulato durante la giornata o la settimana lavorativa; la sensazione di benessere che deriva dal contatto con la natura amplifica queste sensazioni positive e ci fa arrivare al lunedì più riposati e ricaricate. Inoltre, ci ricordano gli esperti, l'esposizione al sole permette di assorbire vitamina D,importante per le ossa.

"L’allenamento funzionale in gruppo che ci fa raggiungere i nostri risultati più velocemente" scrivono gli organizzatori. "L'allenamento funzionale incrementa la coordinazione e coinvolge diverse catene cinetiche aumentando così anche il consumo calorico".

L'allenamento di gruppo

Una ricerca di Yale e Oxford apparsa da poco su The Lancet ha dimostrato che allenarsi in gruppo è sempre più motivante rispetto all'allenarsi da soli ed è una fonte di felicità che solo chi si allena in gruppo ha. In gruppo si condividono sforzi e risultati e questo aspetto ha un'inc idenza positiva sulla nostra motivazione. Probabilmente saremo anche più costanti e raggiungeremo prima i risultati che ci siamo prefissati. Secondo i numeri più recenti, l’85% di chi svolge questo tipo di attività in gruppo raggiunge i risultati più velocemente.