Allo spazio alik cavaliere al via la rassegna “metissage, pagine di cinemusicarte”

Libri, cinema, musica e buon cibo, sono gli ingredienti dell’iniziativa culturale promossa da Circolo Metromondo, in collaborazione con il Centro Artistico Alik Cavaliere, a partire da giovedì 4 luglio. Nel corso della rassegna, articolata in 7 incontri (dal 4 luglio al 20 febbraio) autori di libri attuali e in parte ancora inediti, coinvolgeranno il pubblico coi loro racconti, accompagnati da approfondimenti video, momenti musicali e spettacoli danzanti. Ogni appuntamento si concluderà con un apericena conviviale a base di cibi biologici e vini di qualità. In occasione della prima iniziativa prevista giovedì 4 luglio, alle ore 19,30 sarà presentato il libro “Djibril Diop Mambèty o Il Viaggio della Iena”: la rivoluzione cinematografica di un visionario regista senegalese, a cura di Cinzia Quadrati e Simona Cella. Prima opera in Italia sul rivoluzionario maestro del cinema che ha folgorato Martin Scorsese, il libro è un’opera collettiva, in cui sono coinvolti critici e docenti universitari italiani e non, per offrire una gamma di sguardi e di analisi di ampio raggio. La serata proseguirà in compagnia della musica afro-reggae senegalese di Ashraff 30 duo, che proporrà pezzi che parlano di amore, integrazione, cultura africana e di esperienze di vita reale vissute in prima persona. L’apericena a cura di Cascina Caremma, proporrà un servizio buffet e bevande, con piatti di cibo biologico a chilometro zero, aperto fino alle ore 23. La rassegna di eventi è ospitata presso gli spazi del Centro Alik Cavaliere, grande artista del 900, raffinato ed eclettico, aperto alle tecniche più diverse, al dialogo tra generi artistici differenti, al teatro, al cinema, alla musica, alla letteratura, attento alla società e alle sue espressioni popolari. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere le opere dell’artista, nella bellissima cornice antica dello stabile e dei giardini di via De Amicis 17. La rassegna è sostenuta da Cascina Caremma, Buscemi Dischi e Ottica Coni Zugna. Programma completo su www.metromondo.it e www.alikcavaliere.it, oppure su pagina Facebook: Circolo Metromondo. Per informazioni e contatti: 3896986350, metromondo@tin.it Ingresso + apericena € 15,00 - prenotazione consigliata (tel. 3896986350, anche WhatsApp, oppure inviando email a metromondo@tin.it) Per il solo ingresso all’ evento verrà chiesto un contributo volontario per le spese organizzative.