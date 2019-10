'L'altare dei morti' in mostra all'instituto Cervantes di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

'L’altare dei morti' costituisce il simbolo iconoplastico della visione messicana del Giorno dei Morti. I fedeli hanno la credenza che in quel giorno i loro morti torneranno nelle loro case per consolarli della loro perdita. L’altare viene rappresentato in una stanza di due livelli (il cielo e la terra) e con una serie di offerte tra cui vivande, acqua, fiori, il copal (elemento preispanico), candele, teschi, bevande, croci. I livelli inferiori rappresentano la terra e l’inframondo ed i livelli superiori rappresentano le dimensioni celestiali. 'L’altare dei morti' è un omaggio nei confronti dei nostri familiari o persone care che sono mancate ed, in un certo modo, far sapere loro che ci mancano. Secondo la tradizione messicana ogni anno i morti realizzano un viaggio per visitare i vivi e sono ricevuti con festeggiamenti, cibo ed elementi che saranno d’aiuto per intraprendere nuovamente il lungo percorso di ritorno. La mostra è organizzata con la collaborazione del Consolato del Messico. La mostra resterà aperta fino al giorno 14/11, dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso gratuito. Possibilità di visite guidate per istituti e scuole della mostra in spagnolo e in italiano, prenotazione cultmil@cervantes.es