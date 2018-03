ALTERAZIONI DI GUERRA | 4/5 MAGGIO 2018

Lo spettacolo Alterazioni di guerra nasce da un progetto nel 2014 per opera di Marco Motta e Alberto Turra. Sassofonista e clarinettista il primo, chitarrista e compositore il secondo. Le loro strade si incrociano spesso grazie a progetti comuni come Mamud Band e Corleone-Roy Paci. Da qui l’idea di indagare insieme un tema che entrambi sentono importante, il primo conflitto mondiale e di riflesso la rivoluzione artistica che ha caratterizzato quel periodo storico con la nascita delle avanguardie.



Compongono e riarrangiano brani sulla base delle suggestioni rimandate da fotografie, dipinti e testimonianze dell’epoca, includendo nel lavoro anche le tecnologie multimediali utilizzate nella musica elettronica interattiva.



Quello che prende vita è uno spettacolo audio/video in cui linguaggio musicale e linguaggio visuale si intrecciano in un dialogo continuo. La musica suonata sul palco interagisce con le immagini proiettate sulla scena modificandole in tempo reale; alterandole proprio come il conflitto ha alterato e sconvolto i luoghi, nonché i corpi e le menti di chi vi ha preso parte.



Il cast artistico si completa con la partecipazione di Sarah Stride alla voce e Stefano Greco all’elettronica.







Vi aspettiamo al Teatro Linguaggicreativi con lo spettacolo Alterazioni di guerra!



Stagione

CON LA DANNATA VOGLIA 2017 – 2018

Orario

venerdì e sabato ore 20:30



Crediti

Progetto di Marco Motta e Alberto Turra



Marco Motta | clarinet, composer, visual artist

Alberto Turra | electric guitar, composer

Sarah Stride | voice

Stefano Greco | live electronics, sound designer



Biglietti

Intero: 14 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 8 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 10 euro





Tessera

Per entrare agli spettacoli e concerti di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA.



Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it.



Info e Prenotazioni

Prenotazione fortemente consigliata:



biglietteria@linguaggicreativi.it



0239543699 | 3274325900