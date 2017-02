Altomilanese Lgbt on the road a Legnano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Altomilanese LGBT, prima realtà della zona che raccoglie persone etero, lesbiche e gay, bisessuali e transgender, vi invita sabato 25 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30 in piazza san Magno a Legnano al loro primo banchetto per farsi conoscere e sensibilizzare su tematiche di sicurezza e prevenzione. «Il banchetto permetterà ai passanti di fare domande su un argomento attuale e mal comunicato, come l'omosessualità e la prevenzione» afferma Michael Moroni, membro del gruppo, «oppure chi passa può conoscere le diverse storie dietro alle persone che fanno parte del gruppo. Vogliamo metterci la faccia per poter rendere le nostre città più accoglienti verso tutti, dato che attualmente le persone omosessuali o si reprimono oppure scappano nelle grandi città per poter sentirsi se stessi senza problemi. Non è giusto e vogliamo poter cambiare l'ambiente che ci circonda». Non si parla solo di conoscenza ma anche di prevenzione e di salute sessuale. «Grazie alla LILA, possiamo distribuire preservativi e materiale informativo anche per quanto riguarda la prevenzione delle MST (malattie sessualmente trasmissibili) perché stanno aumentando i casi di contagio da malattie e infezioni sessualmente trasmissibili, come l'HIV, specie tra i giovani e giovanissimi. Non esistono categorie a rischio ma comportamenti a rischio». L'obiettivo del gruppo è infatti quello di creare un punto di riferimento non solo per le persone LGBT che vivono in provincia, territorio in cui è sempre difficile essere se stessi, cercando così di far risaltare una realtà esistente ma tenuta nascosta, ma anche per chiunque abbia necessità di informazioni circa le tematiche LGBT o la prevenzione o che voglia confrontarsi e discutere su tali argomenti. Maggiori informazioni sull'evento Facebook [1]. #ontheroad [1] https://www.facebook.com/events/789209567892836