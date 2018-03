Altri mondi 2018: fifty-fifty - Fotografie di Ilenio Celoria

È la mostra Fifty-Fifty di Ilenio Celoria, a inaugurare la rassegna fotografica Altri Mondi, a cura di Paola Riccardi, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Un progetto fotografico che nasce dal desiderio di ricercare l’essenza del paesaggio e il suo rapporto con l’infinito, un percorso nel Mar Mediterraneo alla ricerca dello stereotipo di paesaggio che ogni migrante, ogni navigatore, percepisce. Sentire anziché raccontare: per chi viaggia in mare aperto guardare l'infinito è un atto che alimenta paure e speranze. L’orizzonte separa la trasparenza dall’opacità, il vuoto dal pieno; è l’asse di simmetria che crea equilibrio e staticità.



“La scelta di un orizzonte posato nel centro geometrico dell’immagine aspira idealmente a una visione di pace e di equilibrio capace di pervadere. È la nuda natura dell’Universo umano che scinde la complessità”. (Paola Riccardi)



“Per me la fotografia non rappresenta solo un modo di guardare il mondo, ma un modo per esprimere stati d'animo, come quelli di coloro che, incerti per il proprio futuro, osservano l'orizzonte sognando una nuova patria” afferma Ilenio Celoria, riportando il suo lavoro perfettamente all’interno del percorso di valorizzazione antropologica, sociale e culturale intrapreso da Altri Mondi.



La serie di foto esposte fa parte di una collezione raccolta sotto il titolo di Orizzonti, iniziata nel 2011, che conta ad oggi oltre 50 scatti, pubblicata su Fotologie, Profili d’Autore, sulla rivista Il fotografo ed esposta in diverse rassegne tra le quali la Biennale internazionale di Arte contemporanea (Brescia 2013) e Photissima Art Fair (Torino 2013).



L’intera rassegna è presentata dall’associazione Ecologia Turismo Cultura, insieme a Cooperativa COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il contributo di Cascina Martesana e Fondazione Cariplo.



Inaugurazione venerdì 30 marzo, dalle 19:00



Orari



Marzo 2018

Venerdì 30 h. 19.00 - 24.00

Sabato 31 h. 11.00 – 24.00



Aprile 2018

Venerdì h. 17.00 – 24.00

Sabato, domenica e festivi h. 11.00 – 24.00



Nei giorni di chiusura, è possibile visitare la mostra dalla h 16.30 alle 20, previo appuntamento telefonico al numero +39 389 5820695 (attivo tutti i giorni dalla 12 alle 20).

