Alvarez Kings tutti i dettagli dell'unica data in italia a fine aprile

Rivelati oggi tutti i dettagli dell'unica data italiana per Alvarez Kings, una delle più promettenti power-pop band del Regno Unito. L'appuntamento è per sabato 29 aprile al Legend Club di Milano, una delle venue più prestigiose per la musica live. Oggi i nomi dei due special guests: i già annunciati Gambardellas, appena usciti con un nuovo fortissimo singolo "Won't Give Up" che anticipa il prossimo lavoro > https://youtu.be/GcW-64jL0KU Assieme a loro rivelati oggi Fitzcataldo, un power trio post/rock che darà il via alla serata a partire dalle 21.30, suonando tutto il nuovo EP omonimo. Guarda il singolo "I Won't Be Watching" > https://youtu.be/6njikA3D274 Questi tutti i dettagli della serata: ALVAREZ KINGS Sabato 29 Aprile @ LEGEND CLUB, Viale Enrico Fermi 98 - MILANO Evento FB > www.facebook.com/events/268855803571409/ Biglietto ingresso > 5 € in cassa Apertura porte > Ore 21:00 Inizio concerto > Ore 21:30 Si tratta di un'occasione davvero unica per assistere allo show di una delle migliori alternative indie pop band in circolazione, che ha appena pubblicato il nuovo album "Somewhere Between". Questo il video del nuovo brano "Sleepwalking, Pt. II" -> https://youtu.be/MiH5sysMv0o Alvarez Kings sono in quattro e in soli 5 anni hanno ottenuto da BBC Radio l'award di singolo dell'anno con "No Resolve", oltre ad aver girato il mondo all'interno del Vans Warped Tour e aver supportato artisti come Melanie Martinez, PVRIS ed Echosmith.