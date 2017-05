Alveare di specchi

Di Simone De Domenico Con Federico M. Zanandrea Regia: Federico M. Zanandrea e Simone De Domenico Una carrellata sul teatro che dalla tragedia greca attraverso, l'opera di Shakespeare e il dramma borghese approda al teatro dell'assurdo del secolo scorso. Un viaggio intrapreso attraverso la voce di alcuni dei personaggi più emblematici della storia della drammaturgia occidentale. Da Edipo, al perfido Jago, arrivando a Godot, che sembra non arrivare mai. Scandagliando diverse tipologie di personaggi l'attore sulla scena potrà rappresentare l'evoluzione di questa arte, mettendo in luce le trasformazioni del linguaggio teatrale nei vari contesti storici e la sua capacità di mettersi in gioco. Un'indagine che vuole andare al cuore del messaggio teatrale, facendo divertire e comprendere quanto il teatro sia in realtà specchio e anima di ogni società. Una riflessione critica sul lavoro dell'attore e sul rapporto originale che ogni interprete instaura con il personaggio. Biglietti Intero: 15,00€ | Ridotto: 12,00€ | Convenzioni, cittadini quartiere, promo newsletter: 10,00€ | Prevendita Online: maggiorazione 10% Ridotti: over 60/Under 25/Studenti non convenzionati Info e prenotazioni: +39 3335730340 | info@teatrodelfino.it