"Alyn Hospital": il 28 maggio al Parenti torna la serata benefica per i bambini di Gerusalemme

Lunedì 28 maggio al Teatro Franco Parenti torna la serata a favore dell'Alyn Hospital di Gerusalemme, centro di riabilitazione pediatrica e per adolescenti riconosciuto in tutto il mondo.

Si parte alle 19 con un brindisi di benvenuto in compagnia delle giovani danzatrici di Artè Danza e Capoeira; si prosegue alle 20 con lo spettacolo aereo e di nuovo circo di Circo Vertigo e dell’orchestra da strada Bandaradan; e dalle 21 si chiude in bellezza con il party nelle piscine dei Bagni Misteriosi, con le prelibatezze della cucina sefardita di Lizzie Catering.

"Un circo volante su un palco del teatro, un'orchestra da strada in una piscina, piccole danzatrici che si fanno grandi per ricordarci che nulla è solo come appare", si legge a proposito nella serata in una nota del direttore artistico Ivan Bert.

Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente e l'intero ricavato del'evento sarà devoluto a favore di Alyn Hospital di Gerusalemme, riferimento a livello mondiale per la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità motorie, cognitive e comportamentali, oltre che simbolo di pace in Medio Oriente e di collaborazione tra popoli.