Isola, arriva un'installazione per guardare il mondo con gli occhi dei malati di Alzheimer

Vivere l'Alzheimer per dieci minuti. È questa in sintesi l'esperienza che i visitatori potranno fare lunedì 16 settembre, dalle 10 alle 18, in piazza Tito Minniti, dove in occasione del mese dedicato a questa malattia, un'iniziativa vuole sensibilizzare i milanesi sul tema delle demenze e far comprendere queste malattie da vicino.

L'iniziativa

In Italia, scrivono gli organizzatori, le persone affette da Alzheimer e altre patologie simili sono 1,2 milioni. Grazie all'iniziativa 'Fermata Alzheimer' sarà possibile fare un'esperienza immersiva nella malattia utilizzando visori multimediali 3D. In programma in piazza Minniti, dalle 12 alle 15, anche una sessione di Arte Terapia, un’esperienza che ha lo scopo di far comprendere personalmente le potenzialità di questa metodica, una seduta terapeutica aperta a tutti (la sessione dura 45 minuti ed è rivolta a gruppi di 6-8 persone, prenotazioni a comunicazione@fondazione-manuli.org). In programma per tutta la giornata anche formazione per i care giver.

L'appuntamento milanese è solo una tappa del tour voluto da Korian (leader europeo nei servizi di assistenza e cura, specializzato in 'positive care'), che parte mercoledì 13 settembre a Treviso e si conclude venerdì 27 settembre a Bari. L'obiettivo è appunto quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa drammatica malattia, che negli ultimi anni ha colpito sempre più persone: "si stima che il numero triplicherà in 30 anni", annotano gli organizzatori.

Al centro dell'evento l'arte-terapia che, dichiara la dottoressa Emanuela Galbiati, Arte Terapeuta della Fondazione Manuli, "costituisce un un efficace mezzo di contatto con la persona affetta da demenza poiché riesce a far leva su quelle aree cerebrali che rimangono intatte anche nei casi più severi: l’uso e lo sviluppo della creatività facilitano il recupero di facoltà residue che permettono all’individuo di affermare sé stesso, recuperare autostima e identità personale, di sentirsi ancora considerato e valorizzato nella sua interezza di persona”.