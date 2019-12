'Amami o sposerò un millepiedi': a dicembre in scena all'Elfo

Per lo spettacolo Amami o sposerò un millepiedi, in scena all'Elfo Puccini dal 10 al 22 dicembre, Ferdinando Bruni e Ida Marinelli leggono la corrispondenza tra Anton Čechov e Olga Knipper.

Protagonista della pièce il carteggio di Čechov e Olga Knipper, grande attrice e sua compagna degli ultimi anni. A caratterizzare le lettere ironia, affetto e uno sguardo inimitabile sulle cose del mondo.

(Anton Čechov con Olga Knipper)

Čechov e Knipper si conoscono nel 1898 in occasione delle prove de Il Gabbiano, nel quale Olga interpreta Arkadina. Ed è una folgorazione. Si incontrano quando possono, altrimenti si scrivono, più di 400 lettere in cinque anni: lui da Jalta, costretto dalla malattia a cercare rifugio in un clima mite, lei dal Teatro dell’arte di Mosca di cui fa parte. Lui scrive Zio Vanja, Le tre sorelle, Il giardino dei ciliegi e lei, diretta da Stanislavskij, è sulla scena Elena, Masha e Ljuba.