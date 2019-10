“Amars” mostra d’arte collettiva

Milano, 04/11 - 18/11/2019 a cura di Associazione Culturale ARS – Art Space

L’associazione culturale ARS - Art Space presenta la mostra collettiva “AMARS” che inaugura a Milano presso Spazio Arte TOLOMEO in via Andrea Maria Ampère 27 il 6 novembre 2019, a partire dalle ore 18:00. La mostra di arte contemporanea vedrà la partecipazione di oltre 25 artisti emergenti internazionali. All'inaugurazione vi sarà la presentazione svolta dalla curatrice della mostra Eva Amos, seguirà la premiazione dei 7 vincitori della mostra. Nel giorno del vernissage si eseguirà il live painting con uno degli artisti partecipanti.

Il progetto espositivo avrà come tema principale l’amore e tutte le possibili sfumature e sfaccettature che si possono cogliere. L’arte racconta l’amore e lo fa con migliaia di sfumature di colore. Dal sentimento profondo che unisce due anime gemelle, all'amore materno e fraterno; dall'amore platonico all'eros più carnale. Da una pittura classica ad un’altra contemporanea e astratta, tutti gli artisti raccontano una personale visione e percezione dell’amore. Un amore che può essere il mettersi in gioco in prima persona, la scelta estrema tra ammirare e partecipare, la necessità, ancor prima del piacere, di esserci nell’opera e non più guardarla da fuori. Il rapporto di coppia si è evoluto nel tempo e così anche la sua rappresentazione. Timido o passionale, mitologico o surreale, l’amore è da sempre fonte di ispirazione per gli artisti.

Un tema che ha da sempre ispirato e influenzato artisti di tutti i generi e di tutte le epoche, dando luce a capolavori come: “Il bacio” di Kilmt e di Hayez dove osserviamo differenze di stili ma un oggetto comune, “Gli amanti” di Magritte, “Amore e Psiche” di Canova, “LOVE” di Robert Indiana, “La passeggiata” di Chagalle e “Cuore” di Keith Haring.



OPENING il 6 novembre ore 18:00.

Ingresso libero su prenotazione arsartspace@gmail.com