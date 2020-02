Ambrosianeum: con "i colori della resurrezione" torna il ciclo "bibbia e arte"

All’Ambrosianeum tornano gli incontri su “Bibbia e Arte”. Dopo l’esame della Genesi, dell’Esodo e del Cantico dei Cantici degli anni scorsi, il focus per il 2020 sarà la Resurrezione, analizzata a partire dai testi evangelici.

Il corso, che giunge nel 2020 alla quinta edizione, proporrà in ogni incontro la lettura del testo biblico, l’esame delle più importanti questioni esegetiche e teologiche connesse allo scritto, e lo studio di alcuni dipinti di epoche diverse, inquadrati storicamente e spiegati nei dettagli.

Presupposto delle lezioni è la convinzione che la Bibbia sia il grande codice della cultura occidentale, e che di conseguenza lo studio dell’arte, della musica e della letteratura di questa parte del mondo non possa prescindere dalla conoscenza delle Scritture.

Relatori degli incontri, in programma TUTTI I MARTEDÌ ALLE ORE 18.00 DAL 4 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2020, saranno la storica dell’arte Sissa Caccia Dominioni e il biblista don Matteo Crimella.



PROGRAMMA:

Martedì 4 febbraio 2020: Il racconto di Marco (Mc 16,1-8)

Martedì 11 febbraio 2020: Il mandato missionario (Mt 28,16-20)

Martedì 18 febbraio 2020: I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)

Martedì 25 febbraio 2020: Gesù e la Maddalena (Gv 20,1-18)

Martedì 3 marzo 2020: La triplice professione di fede di Pietro (Gv 21,1-25)



E’GRADITO UN CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA 50 EURO.



Relatori:

Sissa Caccia Dominioni è storica dell’arte, docente e consulente presso diverse istituzioni museali.

Don Matteo Crimella è dottore in Scienze Bibliche e docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano).





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

(Presso gli Uffici Ambrosianeum è disponibile la bibliografia relativa al corso)

Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano

02.86464053; www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org

