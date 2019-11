Ambrosianeum: concerto di natale gospel con il coro "Voci per voi"

GIOVEDì 12 DICEMBRE ALL’ AMBROSIANEUM

IL CORO GOSPEL “VOCI PER VOI”

PER IL CONCERTO DI NATALE APERTO ALLA CITTÀ



Dai brani più classici alle rivisitazioni contemporanee del genere Gospel e Spiritual, per approdare a canti più esplicitamente natalizi: il tradizionale CONCERTO NATALIZIO della Fondazione Ambrosianeum , quest’anno, punta direttamente al cuore con l’energia della musica gospel, eseguita dal Coro VOCI PER VOI di Melegnano.



Il CONCERTO si svolgerà

GIOVEDì 12 DICEMBRE 2019 alle ore 20.30

alla Fondazione Culturale Ambrosianeum

di via delle Ore, 3 – MM Duomo



INGRESSO A OBLAZIONE LIBERA FINO A ESAURIMENTO POSTI



Il Coro Gospel Voci per Voi (foto in allegato) è in attività dal 2000 ed è composto da circa 30 elementi. Il suo repertorio è costituito da brani tradizionali Gospel e Spiritual.

Dal 2015, con l'iniziativa denominata HelpMe, il coro ha dato vita ad una campagna di raccolta fondi per associazioni e progetti che cambiano ogni anno, e per poter rafforzare questa iniziativa ha inciso un CD intitolato Our Gift, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.





Informazioni:

Fondazione Culturale Ambrosianeum, via delle Ore 3, Milano

tel: 02.86464053; info@ambrosianeum.org; www.ambrosianeum.org

