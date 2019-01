Ambrosianeum: il 31 gennaio Enrico Letta su "Noi, l'italia e l'europa"

Ambrosianeum Fondazione Culturale, con Acli Milano e Monza e Brianza, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione Città dell’Uomo e Cooperativa inDialogo organizzano il secondo incontro del ciclo “UN’ EUROPA PER I GIOVANI”



GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 alle ore 20.30



NOI, L’ITALIA E L’EUROPA



Interviene: Enrico LETTA, già Presidente del Consiglio dei Ministri, docente all’Institut d’Etudes politiques de Paris (SciencesPo), Presidente del “Jacques Delors Institut – NOTRE EUROPE”, in occasione dell’uscita del libro “Ho imparato”, Il Mulino.



Saluto di benvenuto: Marco GARZONIO, Presidente Fondazione Ambrosianeum.



Introduce: Paolo PETRACCA, Presidente metropolitano ACLI Milano e Monza e Brianza.



Nel prossimo mese di maggio l’Italia e gli altri Stati dell’Unione Europea saranno chiamati a eleggere il Parlamento di Strasburgo. Gli elettori si troveranno a scegliere tra due alternative radicalmente opposte: un rafforzamento delle istituzioni europee per dare risposte credibili, efficaci e lungimiranti alle esigenze di sviluppo e di giustizia sociale, o il ritorno agli egoismi e ai nazionalismi che nella prima metà del XX secolo hanno portato a due guerre devastanti.

In tempi in cui gran parte dell’opinione pubblica, spesso influenzata da mezzi di comunicazione parziali e interessati, giudica negativamente l’Unione Europea, diventa indispensabile fornire - in particolare ai giovani – gli strumenti necessari per comprendere a fondo natura e caratteristiche della cooperazione tra Stati europei, che ha garantito al continente più di 70 anni di pace.

Per questo in quattro incontri con autorevoli esponenti della cultura e della politica italiane, che fanno seguito alla lectio magistralis su “L’Europa in un mondo globale” tenuta in Ambrosianeum da Romano Prodi il 22 ottobre scorso, si affrontano le più importanti questioni aperte sul tema, che potranno trovare soluzione grazie a una stretta cooperazione tra tutti i Paesi dell’ Unione.

Solo un’ Europa più compatta sarà infatti in grado di far valere la propria volontà e di tutelare gli interessi degli Stati membri, in una prospettiva di dialogo mondiale finalizzata a processi di crescita e di pace, dove i giovani possano assumere un ruolo da protagonisti.

Il ciclo è frutto dell’azione coordinata di Ambrosianeum, Acli Milano e Monza e Brianza, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione Città dell’Uomo, nello spirito di rete e di cooperazione che da anni le anima, caratterizzandone la progettazione e la programmazione culturale.





Il ciclo di incontri proseguirà, sempre all’Ambrosianeum di via delle Ore, 3 a Milano:



LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ore 18.00



EUROPA TRA RIGORE E SVILUPPO:

QUALE SPAZIO PER I GIOVANI?



Con: Carlo COTTARELLI, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano.



Introduce: Marco GARZONIO, Presidente Fondazione Ambrosianeum.



*

LUNEDÌ 11 MARZO 2019 ore 18.00



2040 - RIPOPOLARE L’EUROPA.

NATALITÀ, INVECCHIAMENTO, FLUSSI MIGRATORI



Con: Maurizio AMBROSINI, Professore Ordinario, Docente di docente di “Processi Migratori” e “Politiche Migratorie”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.



Introduce: Luciano CAIMI, Presidente Associazione Città dell’Uomo.



Informazioni:

Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano

Tel.02.86464053 - www.ambrosianeum.org - info@ambrosianeum.org,