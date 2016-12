Ambrosianeum: entro il 23 gennaio ci si iscrive a "Bibbia e arte"

COMUNICATO STAMPA AMBROSIANEUM: TORNA A GRANDE RICHIESTA IL CORSO SU "BIBBIA E ARTE" (TERZA EDIZIONE) Dalla nascita di Mosè al Roveto Ardente, dalle Piaghe d'Egitto alla Pasqua al Passaggio del Mar Rosso: se è vero che la Bibbia è il grande codice della cultura occidentale, lo studio dell'arte, della musica e della letteratura espresse da questa parte del mondo non può prescindere dalla conoscenza delle Scritture. Su queste basi la storica dell'arte Sissa Caccia Dominioni e il biblista don Matteo Crimella terranno per il terzo anno consecutivo alla Fondazione Culturale Ambrosianeum, il corso: "BIBBIA E ARTE", quest'anno dedicato all' "ESODO" in programma tutti i martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2017. Sede degli incontri: Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore, 3 - Milano (MM Duomo) QUOTA DI ISCRIZIONE €. 50,00. ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017 Dopo l'esame della Genesi affrontato negli anni scorsi, nel 2017 si parlerà dell' Esodo: in un'ora di tempo, affrontate le principali questioni esegetico-teologiche del testo biblico, si studieranno dipinti di epoche diverse ispirati ai singoli temi, inquadrati storicamente e illustrati nei loro dettagli artistici. PROGRAMMA: • Martedi 31 gennaio 2017: LA NASCITA DI MOSE' (Es 2,1-25) • Martedi 7 febbraio 2017: MOSE' AL ROVETO ARDENTE (Es 3,1-22) • Martedi 14 febbraio 2017: LE PIAGHE D'EGITTO (Es 7-11) • Martedi 21 febbraio 2017: LA PASQUA (Es 12,1-28) • Martedi 28 febbraio 2017: IL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO (Es 14,1-31) Relatori: Sissa Caccia Dominioni, storica dell'arte, docente e consulente presso Istituzioni museali. Don Matteo Crimella, dottore in Scienze Bibliche, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (Milano). INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum 02.86464053; www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org STAMPA: Alessandra Rozzi; 02.86464053; 339.1363491; comunicazione@ambrosianeum.org