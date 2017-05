Domenica 14 maggio gli Ambulanti di Forte dei Marmi in via Tolsoi

Domenica 14 maggio in via Tolsoi arrivano gli Ambulanti di Forte dei Marmi con il loro tipico mercatino del Made in Italy artigianale.

Ad aspettarvi "boutique a cielo aperto", con articoli glamour a prezzi convenienti: abbigliamento, cashmere, calzature, biancheria, gioielli e prodotti artigianali fiorentini.