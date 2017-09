Domenica 24 settembre gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Legnano

Domenica 24 settembre gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano in via della Pace (nei pressi del Maniero della Contrada La Flora), a Legnano (MI), con il loro tipico mercatino del Made in Italy artigianale.

L'appuntamento, inserito all'interno della Festa dell'Uva, prevede le caratteristiche "boutique a cielo aperto", con articoli glamour a prezzi convenienti, tra abbigliamento, cashmere, calzature, biancheria, gioielli e prodotti artigianali fiorentini. Il mercatino si svolgerà anche in caso di maltempo.