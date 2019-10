Amelie: sabato 9 novembre in concerto allo zio live di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 9 novembre, Amelie sarà in concerto allo ZIO LIVE di Milano per presentare "C'è Musica su Marte", il nuovo lavoro discografico e alcuni brani del repertorio precedente rivisitati in un'inedita versione elettro. Attualmente la cantautrice è impegnata in un tour in formazione trio elettronico con Giovanni Rosina alle tastiere/synth e Alessandro Teruzzi alla chitarra elettrica. "C'è Musica su Marte" scritto da Amelie e Giovanni Rosina, è composto da 4 brani, che spaziano dal rock elettronico, al pop fino a sfiorare la vapor wave. Le tematiche sono state ispirate da una osservazione di tutto quello che la cantautrice ha vissuto negli ultimi mesi e si basano su un’analisi personalissima di alcuni aspetti della quotidianità. “Marte è il pianeta della forza, determinazione, coraggio, passione. Mi sono immaginata Marte come un Pianeta che fa tutto il contrario di quello che succede sulla Terra. Un pianeta controcorrente, senza regole e senza imposizioni, per questo LIBERO. Questo lavoro è proprio così!” – commenta Amelie – “I 4 brani seguono il mio istinto, la mia voglia di comunicare senza seguire un genere etichettabile”. Amelie è in tour in tutta Italia dal vivo dal 19 ottobre dove ha esordito a Reggio Emilia, il 22 si è esibita a Roma (L'Asino che vola), il 26 ad Agropoli (SA) all'Officina 72 e il 9 novembre sarà a Milano allo ZIO LIVE. Il tutto grazie al Premio Nuovo IMAIE con l'Agenzia di booking MArteLive, seguiranno altre date.