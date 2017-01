"Green Day's American Idiot": dal 26 gennaio al 12 febbraio al Teatro della Luna

Dal 26 gennaio al 12 febbraio al Teatro della Luna è in programma Green Day's American Idiot, il musical scritto da Billie Joe Armstrong sulle musiche dei Green Day, per la regia di Marco Iacomelli.

Dopo Broadway, Londra e dopo aver vinto due Tony Awards e un Grammy come miglior Musical Show Album, lo spettacolo arriva a Milano portando in scena tematiche come l'apatia e la mancanza di prospettive della realtà contemporanea.

I tre amici Johnny, Will e Tunny si trovano a crescere nel tentativo di dare un senso alle proprie esistenze.