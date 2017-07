"Amici animali": un nuovo appuntamento su Alzheimer e Pet therapy di Edos e associazione Piccolo Principe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Prosegue la collaborazione tra Gruppo Edos e l’Associazione Piccolo Principe Onlus: dopo il successo di due eventi su questa scia, tenutisi tra maggio e giugno presso la struttura di Via Corrado II il Salico 50, RSA Mater Gratiae e l’associazione no-profit milanese organizzano un nuovo appuntamento insieme, che ha come obiettivo la sensibilizzazione ma, soprattutto, la visione, sotto una nuova luce, della patologia dell’Alzheimer attraverso le cure dolci della Pet Therapy. Nella giornata del 6 luglio, infatti, i familiari e gli amici degli ospiti della struttura sono invitati a prendere parte a un nuovo momento ludico e di condivisione, che favorirà l’interrelazione tra le generazioni, e nuove tecniche che possano attivare la componente affettivo-relazionale attraverso la pet therapy, un percorso dolce, in grado di stimolare funzioni motorie, di parola, ed espressività. L’appuntamento è per giovedì 6 luglio, dalle ore 15:30 alle 17:30, presso la RSA Mater Gratiae di Via Corrado II il Salico 50, a Milano: il Gruppo Edos apre nuovamente le porte della sua struttura milanese a un momento di cooperazione e di diffusione delle attività ricreative come alleate al benessere dei pazienti affetti da Alzheimer, delle loro famiglie e di chiunque voglia conoscere da vicino la pet therapy, le sue applicazioni e i suoi preziosi benefici, grazie al supporto professionale di Associazione Piccolo Principe Onlus.