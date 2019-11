Amici x crescere e la mano del bambino presentano: Charity shopping 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna il mercatino di Natale organizzato dalle Associazioni “Amici per Crescere” e “La Mano del Bambino” in programma presso La Posteria di via Giuseppe Sacchi, 7 a Milano il 22 novembre dalle 10.30 alle 20, con cocktail a partire dalle 18.30, e il 23 - 24 novembre dalle 10:30 alle 18. Tre giornate di shopping solidale che propongono tantissimi prodotti: dall’abbigliamento ai bijoux, dagli accessori alla biancheria e ai decori per la casa, alle prelibatezze per le feste in arrivo. Un’occasione per acquistare i primi regali di Natale, sostenendo concretamente due realtà no profit milanesi, da sempre al fiano dei più piccoli. Come ogni anno infatti, il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti delle due Associazioni. Anche quest’anno l’iniziativa è possibile grazie alla generosa ospitalità de La Posteria, che accoglie nuovamente l’evento gratuitamente: “Il nostro primo ringraziamento va a Roberta e il suo staff senza la cui generosità e pazienza oggi non saremo qui. Un altro importante ringraziamento va ai due sponsor del cocktail inaugurale: Romoletto Street Food con cui siamo felici di collaborare per la prima volta e Cantine San Marzano, storico partner del nostro mercatino. Da ultimo non possiamo non ringraziare gli espositori, vecchi e nuovi, che partecipano quest’anno, tutti i nostri volontari, compresi i ragazzi che serviranno l’aperitivo venerdì sera e soprattutto i tanti amici che continuano a sostenerci, anno dopo anno” – commenta Elisabetta Palleroni, responsabile delle due Associazioni. “La collaborazione tra le nostre due Associazioni dimostra come anche realtà diverse come le nostre possono essere facilmente riunite dall’entusiasmo di raggiungere insieme uno scopo comune. E a noi l’entusiasmo non manca”. L’Associazione Amici per Crescere sostiene progetti a favore di bambini in stato di disagio familiare, che sono affidati dal Tribunale per i Minori a case-famiglia e comunità alloggio del territorio milanese. In particolare, il ricavato del mercatino di quest’anno sarà destinato ai bisogni della Comunità per minori di CTIF. La Mano del Bambino nasce da un gruppo di volontari, medici, psicologi, fisioterapisti e altre figure professionali, che lavorano ogni giorno a contatto con bambini affetti da patologie congenite o acquisite dell’arto superiore. Lo Scopo dell’associazione è fornire consulenza, assistenza e cure ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, necessarie nella presa in carico di un bambino con una patologia congenita o traumatica della mano e/o dell’arto superiore. Per maggiori informazioni: amicixcrescere@libero.it; info@manobambino.org