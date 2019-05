In mostra il libro fotografico "AMICO MIO. A four year journey with Alessandro Squarzi" di Hooncheol Ko e alcuni scatti inediti.



Il libro, frutto del lavoro di quattro anni del fotografo Hooncheol Ko racconta a 360 gradi la vita dell’imprenditore della moda Alessandro Squarzi.

La mostra intende esaltare quegli aspetti di indagine visiva che sono cifra stilistica del fotografo. L’autore, sempre alla ricerca dello scatto che testimoni l’emozione, attraverso i gesti, gli sguardi, la prossemica e le pose del soggetto ne esalta la personalità e il carattere da self made man italiano.