Amore altrove, un nuovo musical

Lo spettacolo affronta varie tematiche, tra cui alcune molto dibattute in questo periodo storico. Protagonista della storia è infatti una famiglia moderna, lontana dallo stereotipo della famiglia perfetta: un insieme di persone che non necessariamente vive sotto lo stesso tetto, ma che condivide un rapporto intenso e ricco d’amore.



Il messaggio che lo spettacolo vuole trasmettere è quello di accettare l’imperfezione per vivere con maggiore intensità e presenza i rapporti con le persone che si amano. L’imprevedibilità della vita valorizzerà maggiormente l’importanza di cogliere l’attimo e vivere ogni momento come un'occasione.